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Бій відбувся в ніч проти 29 листопада на арені Merkur Spiel-Arena. Поєдинок завершився на 2-й хвилині 42-й секунді другого раунду, коли кут Хіси викинув білий рушник і відмовився від продовження протистояння, повідомляє 24 Канал.

Кабаєл достроково переміг Хісу та захистив титул чемпіона світу WBC

Від початку зустрічі Кабаєл захопив ініціативу та діяв першим номером, намагаючись постійно пресингувати суперника. Хіса відповідав контратаками та намагався нав'язати чемпіону ближній бій. В окремих епізодах албанцю навіть вдавалося влучати точними ударами.

Однак у другому раунді ситуація для претендента ускладнилася. Хіса почав сигналізувати про проблеми з рукою, фактично перестав повноцінно нею працювати та кілька разів відходив у свій кут під час атак німця. Після чергової серії ударів Кабаєла команда албанського боксера вирішила зупинити поєдинок.

Таким чином, 34-річний Кабаєл здобув 28-му перемогу на професійному рингу, з яких 20 – нокаутом. Натомість 42-річний Хіса зазнав першої поразки в кар'єрі. Тепер його рекорд становить 25 перемог (23 нокаутом) та 1 поразку.

Для Кабаєла це був перший захист повноцінного чемпіонського поясу WBC. Статус чемпіона німець отримав після того, як Олександр Усик звільнив титули у надважкій вазі.

Варто зазначити, що цей вечір боксу став особливим для Німеччини: вперше з 2015 року країна приймала поєдинок за чемпіонський титул у надважкій вазі. Саме тут 11 років тому Володимир Кличко зазнав поразки від Тайсона Ф'юрі та втратив свої чемпіонські пояси.