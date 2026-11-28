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Українцю не вдалося протиставити ефективну тактику нестандартному стилю британця, який зумів здивувати навіть досвідченого чемпіона. Як розгорталося це протистояння та чим завершився історичний поєдинок, розповість 24 Канал.

Кличко втратив усе за 12 раундів

На кону історичного протистояння стояли титули WBA (Super), WBO, IBF, IBO та пояс авторитетного журналу The Ring. Володимир Кличко підходив до поєдинку в статусі беззаперечного лідера надважкої ваги, тоді як Ф'юрі залишався непереможеним претендентом із рекордом 25 – 0.

Однак британцеві вдалося зробити те, що до нього не вдавалося суперникам українця протягом понад десятиліття. За підсумками 12 раундів усі троє суддів віддали перевагу Ф'юрі – 115:112, 115:112 та 116:111.

Ця поразка стала для Кличка першою з квітня 2004 року, коли він поступився американцю Леймону Брюстеру.

Як Ф'юрі зламав звичний сценарій Кличка

Однією з головних переваг британця стала його непередбачуваність. Ф'юрі постійно змінював стійки, рухався корпусом, використовував фінти та не дозволяв українцю комфортно проводити свої фірмові атаки.

Крім того, Тайсон намагався психологічно тиснути на суперника ще до початку поєдинку. На пресконференціях він влаштовував справжні шоу, зокрема з'являвся в костюмі Бетмена, співав і провокував українського чемпіона.

Тайсон Ф'юрі у костюмі Бетмена: дивіться відео

Напередодні бою британець також створював напружені ситуації навколо організації поєдинку, висловлюючи претензії до рукавичок та настилу рингу.

У самому рингу Ф'юрі продовжив психологічну гру: гримасував, розмовляв із Кличком і навіть демонстративно закладав руки за спину. Українець, який звик контролювати перебіг поєдинків, не зміг нав'язати супернику власний сценарій.

У дев'ятому раунді Кличко пропустив небезпечний лівий боковий, а в одинадцятому рефері зняв із Ф'юрі одне очко за удари по потилиці. У заключній трихвилинці Володимир спробував переломити хід зустрічі, однак часу для порятунку бою вже не залишилося.

Огляд бою Кличко – Ф'юрі: дивіться відео

Чи міг Кличко перемогти Ф'юрі

Попри підсумковий результат, український чемпіон мав шанси на перемогу. Головною проблемою стала не відсутність необхідних навичок, а нездатність своєчасно адаптуватися до манери британця.

Кличко занадто довго шукав можливість для ідеального удару та не ризикував достатньо, щоб нав'язати супернику агресивний бій. Натомість Ф'юрі використовував перевагу в габаритах, рухливість і постійні зміни стійок, позбавляючи українця можливості працювати на звичній дистанції.

Реванш, якого так і не побачив світ боксу

Контракт передбачав обов'язковий матч-реванш, якого наполегливо вимагав Кличко.

Проте Ф'юрі двічі відкладав зустріч, посилаючись на проблеми зі здоров'ям, зокрема травму гомілкостопа та серйозну психологічну кризу. На тлі депресії, проблем із алкоголем і наркотиками та допінгового скандалу британець зрештою відмовився від чемпіонських поясів. Він повернувся на професійний ринг лише в червні 2018 року.

Кличко ж провів свій наступний бій у квітні 2017-го проти Ентоні Джошуа. Українець поступився технічним нокаутом в одинадцятому раунді, після чого оголосив про завершення професійної кар'єри.

Дуель поглядів Ф'юрі та Кличка / Фото Getty Images

Ф'юрі знову згадав перемогу над українцем

Через 11 років історичне протистояння знову опинилося в центрі уваги. У листопаді Ф'юрі в інтерв'ю журналісту відверто розповів про психологічний стан після перемоги над Кличком.

Британець зізнався, що настільки сильно прагнув відібрати чемпіонські пояси в українця, що був готовий буквально померти на рингу заради цього тріумфу.

Водночас після досягнення головної мети у своїй кар'єрі Ф'юрі зіткнувся з глибокою депресією та серйозними психологічними проблемами. За його словами, омріяна перемога не принесла очікуваного внутрішнього спокою, а стала початком одного з найважчих періодів його життя.