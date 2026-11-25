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Ф'юрі пояснив, що в той період перемога над Кличком важила для нього більше, ніж фінансова вигода чи власна безпека. Про це він розповів на ютуб-каналі Louis Theroux.

Ф'юрі готовий був померти заради перемоги над Кличком

За словами спортсмена, його світогляд кардинально змінився під час другого етапу кар'єри.

"Це були не просто гучні слова, саме так я тоді й почувався. Коли ти прагнеш чогось більше, ніж власного життя – саме так і досягаєш успіху. Я настільки сильно хотів перемогти Володимира, що якби перед боєм мені сказали: "Ти переможеш і помреш, або програєш і залишишся живим" – у той момент я б обрав "перемогти і померти". Але зараз – нізащо. Жодні боксерські поєдинки того не варті. Тоді це мало для мене величезне значення, це було особисте. Я готовий був битися навіть безплатно", – заявив боксер.

Коли Ф'юрі повернувся на ринг, головним пріоритетом для нього став фінансовий добробут родини, а не чемпіонські регалії.

Під час мого другого приходу в бокс я вже зовсім так не думав. До того, як я здобув усі чемпіонські пояси, я, по суті, нічого не заробив. Я подумав: "Всі пояси в мене були, але щасливим вони мене не зробили". Тож я сказав своєму юристу Роберту Девісу: "Робе, мене не цікавлять пояси чи спадщина. Хочу заробити якомога більше грошей – для себе і своєї сім'ї. Тепер я хочу отримати всі гроші – без жодних поясів". Такий і був план від самого початку– підсумував британець.

Ф'юрі про бій з Кличком: дивіться відео

Нагадаємо, що єдиний поєдинок між Кличком та Ф'юрі відбувся 28 листопада 2015 року на стадіоні "Еспріт Арена" в німецькому Дюссельдорфі. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою британця одноголосним рішенням суддів. Ця поразка перервала 11-річну безпрограшну серію українця та позбавила його чемпіонських титулів за версіями WBA (Super), WBO, IBF, IBO та The Ring. Не дочекавшись реваншу з Ф'юрі, у квітні 2017 року Кличко поступився Ентоні Джошуа та завершив професійну кар'єру, наразі зосередившись на громадській діяльності та допомозі Україні.

Раніше Ф'юрі також розповів, що невдовзі після перемоги над Кличком лікарі діагностували у нього шизофренію. Зараз 40-річний британець готується до гучного дербі проти Джошуа, яке заплановане на 11 грудня в Кардіффі та транслюватиметься наживо на платформі Netflix.