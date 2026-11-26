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За його словами, інцидент стався під час спільних тренувальних зборів в Австрії. Про це він розповів на ютуб-каналі SPORTbible.

Ф'юрі розповів про сауну з Кличком

Для британця це був перший досвід відвідування спільної європейської сауни, де всі перебувають оголеними, що спершу викликало в нього неабиякий дискомфорт.

Я застосував психологічний тиск – провів, так би мовити, психологічну оцінку і зламав його. Сауна була дуже гарячою, і там було повно голих людей. Я навіть не знав, куди подіти очі: якщо подивлюся на жінку – подумає, що витріщаюся, на чоловіка – подумає, що дивлюся на нього. Краще взагалі нікуди не дивитимусь– пригадав боксер.

За правилами закладу сеанс мав тривати 15 хвилин, проте жоден із спортсменів не збирався поступатися. Згодом усі відвідувачі вийшли, і в парильні залишилися лише Ф'юрі та Кличко.

Було настільки спекотно, що я рахував про себе до 60, аби швидше минав час, а повітря буквально випалювало ніздрі. Десь через 45 хвилин я сказав собі: "Та ну його до біса!". Відкинувся на спину, намазався олією, шоколадом – і розслабився. Ще хвилин п'ять – і він раптом схоплюється і просто виходить геть. І я подумав: "Попався!". З тієї миті я зрозумів: у бою він мене точно не здолає– підсумував британець.

Найближчі плани Ф'юрі

У листопаді 2015 року Ф'юрі сенсаційно переміг Кличка одностайним рішенням суддів, перервавши 11-річну безпрограшну серію українця та відібравши в нього титули WBA, WBO, IBF та IBO.

Після двох поразок від Олександра Усика британець оголошував про завершення кар'єри на початку 2025 року, однак у 2026-му повернувся та вже встиг здобути дві перемоги – над Арсланбеком Махмудовим (у квітні) та Маріушем Вахом (у липні).

11 грудня на стадіоні "Принсіпаліті" в Кардіффі Ф'юрі проведе поєдинок проти співвітчизника Ентоні Джошуа за титул WBA Super та спеціальний пояс Battle of Britain (початок – у ніч на 12 грудня о 03:30 за київським часом, трансляція на Netflix). Також "Циганський король" уже заявив про бажання провести третій бій з Усиком після зустрічі з Джошуа.

Напередодні виходу нової документальної стрічки про себе (прем'єра 27 листопада на Netflix) Ф'юрі публічно розповів про важку депресію після перемоги над Кличком, а також про діагностовані в нього шизофренію та біполярний розлад, які нині йому вдалося взяти під контроль.