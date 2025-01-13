В рейтинге не нашлось места для Юрия Ткаченко, который тренирует Александра Усика. В команде украинца возмутились таким решением издания, сообщает 24 канал со ссылкой на Эгиса Климаса.
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Реакция команды Усика
Менеджер Александра Усика разозлился решением The Ring не включать Юрия Ткаченко в список номинантов на звание лучшего тренера года.
Эгис Климас обратился к главному редактору издания Дагу Фишеру. Менеджер украинского чемпиона спросил, что не так с Юрием Ткаченко.
Мистер Фишер, что случилось с Юрием Ткаченко? Тренер Усика не заслужил признания в 2024 году?,
– написал Климас.
К слову. Юрий Ткаченко был признан лучшим тренером 2024 года по версии WBC.
Напомним, что в 2024 году Александр Усик под руководством тренера Юрия Ткаченко дважды победил Тайсона Фьюри. Украинский боксер стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте, а затем защитил свои титулы.