Популярный боксерский паблик опубликовал список топ-15 боев в 2025 году

В 2025 году предстоит весьма интересным для настоящих ценителей бокса. Зрителей ожидает немалое количество зрелищных поединков.

Боксерский паблик Uncrowned опубликовал список боев, которые должны увидеть фанаты в 2025 году. Среди них есть поединки с участием украинских боксеров, сообщает 24 канал.

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Боксерские поединки в 2025 году

Сообщество для поклонников бокса Uncrowned, которое недавно запустил популярный ведущий и подкастер Ариэль Хельвани вместе с Yahoo Sports, опубликовала список противостояний, которые должны увидеть зрители в 2025 году.

Всего выделено 15 возможных поединков. Среди них также потенциальные бои с участием Александра Усика и Василия Ломаченко.

Топ-15 возможных боев в 2025 году:

Девин Хэйни – Райан Гарсия 2 Тайсон Фьюри – Энтони Джошуа Теофимо Лопес – Джарон Эннис Джермелл Чарло – Калеб Плант Джермелл Чарло – Теренс Кроуфорд Джервонта Дэвис – Василий Ломаченко Шакур Стивенсон – Хосе Сепеда Наоя Иноуэ – Дзунто Накатани Джесси Родригес – Роман Гонсалес Хильберто Рамирес – Джей Опетая Александр Усик – Даниэль Дюбуа 2 Крис Юбенк – Коннор Бенн Кларисса Шилдс – Алисия Баумгарднер Кэти Тейлор – Аманда Серрано 3 Наташа Джонас – Микаэла Майер 2

Напомним, что Александр Усик после реванша с Тайсоном Фьюри принял вызов от Даниэля Дюбуа. Однако, бой может состояться не раньше августа 2025 года, ведь украинский чемпион нуждается в восстановлении после тяжелых боев.

Что касается Василия Ломаченко, то его промоутер Боб Арум намекнул на возможное завершение карьеры. Боксер должен принять решение после того, как получит результаты обследования, ведь он серьезно травмировал спину на тренировке.