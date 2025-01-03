Спенсер Фирон поделился мыслями относительно Александра Усика. Британский промоутер оценил шансы других боксеров победить украинца, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing King Media.

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Шансов победить Усика мало

Спенс Фирон высказался о Даниэле Дюбуа, который намерен провести реванш с Александром Усиком. Промоутер отметил, что британец уже имел шанс драться с украинским чемпионом.

Все говорят, что-то вроде: "О, неумолимое время, неумолимое время". Нет, знаете, что? Дюбуа получил свой шанс, да? Этот, Даниэль, который тренируется под руководством Дона Чарльза, имеет хорошие шансы,

– сказал Фирон.

Британский промоутер также поделился мнением, сможет ли Даниэль Дюбуа победить Александра Усика в реванше.

Но думаю ли я, что он его победит? Нет, не думаю. Я не верю, что кто-то победит Усика. Даже неумолимое время, потому что, как по мне, он достаточно мудрый, чтобы понимать: "Ладно, я могу отойти, могу сойти со сцены и уйти",

– добавил Фирон.

Промоутер заметил о том, что в супертяжелом весе может произойти все что угодно. Спенсер Фирон также отметил, что когда говорит "что-нибудь", то это означает, что он в это верит.



Напомним, что после победного боя против Тайсона Фьюри Александр Усик принял вызов от Даниэля Дюбуа. Британец настаивает на проведении реванша на "Уэмбли" в Лондоне.