Спенсер Фірон поділився думками щодо Олександра Усика. Британський промоутер оцінив шанси інших боксерів перемогти українця, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing King Media.

Читайте також Джошуа чи Ф'юрі: відомий промоутер припустив, у кого більші шанси перемогти Усика у трилогії

Шансів перемогти Усика мало

Спенс Фірон висловився про Даніеля Дюбуа, який має наміри провести реванш з Олександром Усиком. Промоутер зазначив, що британець вже мав шанс битись з українським чемпіоном.

Всі говорять, щось на кшталт: "О, невблаганний час, невблаганний час". Ні, знаєте, що? Дюбуа отримав свій шанс, так? Цей, Даніель, який тренується під керівництвом Дона Чарльза, має хороші шанси,

– сказав Фірон.

Британський промоутер також поділився думкою, чи зможе Даніель Дюбуа перемогти Олександра Усика в реванші.

Але чи я думаю, що він його переможе? Ні, не думаю. Я не вірю, що хтось переможе Усика. Навіть невблаганний час, тому що, як на мене, він досить мудрий, щоб розуміти: "Гаразд, я можу відійти, можу зійти зі сцени та піти",

– додав Фірон.

Промоутер зауважив про те, що у надважкій вазі може відбутись все що завгодно. Спенсер Фірон також зазначив, що коли каже "що-небудь", то це означає, що він в це вірить.



Нагадаємо, що після переможного бою проти Тайсона Ф'юрі Олександр Усик прийняв виклик від Даніеля Дюбуа. Британець наполягає на проведенні реваншу на "Вемблі" в Лондоні.