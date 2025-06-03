Британский боксер рассказал, сколько ему заплатили за спарринги с Кличко и Усиком

Дэвид Аллен помогает многим боксерам готовиться к поединкам. В свое время британец спарринговал с Александром Усиком и Владимиром Кличко.

Дэвид помогал им подготовиться к поединкам. Аллен раскрыл, какие средства получил за спарринги со звездными украинскими боксерами, сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

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Сколько Усик и Кличко заплатили Аллену

Дэвид Аллен рассказал, что наибольшую сумму он получил за спарринг с Владимиром Кличко. Однако ему пришлось соврать, чтобы попасть на тренировку "Доктора Стального Молота".

Британский боксер отметил, что всего у Кличко было десять спарринг-партнеров.

Каждому заплатили примерно 1500 фунтов за неделю. Кличко тратил по 100 тысяч только на спарринги. Меня все устроило. Усик платил примерно столько же. Я получил 2000 фунтов почти за две недели работы,

– рассказал Аллен.

Дэвид Аллен отметил, что он спарринговал также с другими боксерами. Среди них самый известный это Энтони Джошуа.

Напомним, что Дэвид Аллен за свою карьеру провел 33 боя в профи-ринге. На счету британского боксера 24 победы и 7 поражений.