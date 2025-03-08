Джордж Форман высказался относительно Мухаммеда Али. "Великий" назвал боксера, которого боялся легендарный американец, сообщает 24 канал со ссылкой на SecondsOut.

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Кто мог бы побить Али

Джордж Форман вспомнил разговор с Мухаммедом Али. По словам бывшего боксера, американец подчеркнул, что Майк Тайсон бьет очень сильно и может одолеть любого.

Старейший чемпион мира также рассказал, что сказал Али по поводу боя против Майка Тайсона. Легенда бокса усомнился в возможности победить "Железного Майка".

Он чувствовал, что Тайсон бьет сильнее, чем кто-либо, с кем он сталкивался. Однажды Али мне сказал, что у него нет уверенности в том, что он мог бы побить Майка Тайсона,

– рассказал Форман.

Напомним, что Мухаммед Али провел за свою карьеру 61 бой. Легендарный боксер смог одержать 56 побед (37 нокаутом) и потерпел пять поражений в профессиональном ринге.