Звездный боец и экс-чемпион рассматривает возможность возвращения в UFC
- Фрэнсис Нганну рассматривает возвращение в UFC.
- Джон Джонс изъявил желание встретиться с Нганну в октагоне.
Фрэнсис Нганну долгое время не выступает в UFC. Камерунский боец сосредоточен на карьере в профессиональном боксе.
Однако бывший чемпион UFC не против вернуться в октагон. Тренер бойца Эрик Никсик высказался о возможном камбэке своего подопечного, информирует 24 канал со ссылкой на Championship Rounds.
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Никсик о возвращении Нганну
Эрик Никсик заявил, что Фрэнсис Нганну действительно рассматривает возвращение в UFC. Сам тренер ждет, когда у камерунского бойца снова появится возможность выйти в октагон.
Никсик назвал мотивацию Нганну для возвращения в UFC. Важную роль может сыграть финансовая составляющая.
На 100 процентов (Фрэнсис был бы не против возвращения в UFC – 24 канал). Думаю, здесь больше говорится о бизнесе, а не об эго. По крайней мере со стороны Фрэнсиса. А что его мотивирует? Это не деньги - это соревнования. А лучшие соперники сейчас в UFC,
– сказал Никсик.
Напомним, что Фрэнсис Нганну покинул в UFC в 2023 году. Последний бой экс-чемпиона организации был против Сирила Гейна, который завершился победой для камерунца.
Интересно, что на бой с Нганну появился один претендент. Джон Джонс выразил желание встретиться с Фрэнсисом в октагоне.