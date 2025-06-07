Проте колишній чемпіон UFC не проти повернутись в октагон. Тренер бійця Ерік Ніксік висловився про можливий камбек свого підопічного, інформує 24 канал із посиланням на Championship Rounds.

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Ніксік про повернення Нганну

Ерік Ніксік заявив, що Френсіс Нганну справді розглядає повернення в UFC. Сам тренер чекає, коли у камерунського бійця знову з'явиться можливість вийти в октагон.

Ніксік назвав мотивацію Нганну для повернення в UFC. Важливу роль може відіграти фінансова складова.

На 100 відсотків (Френсіс був би не проти повернення до UFC – 24 канал). Думаю, тут більше йдеться про бізнес, а не про его. Принаймні з боку Френсіса. А що його мотивує? Це не гроші — це змагання. А найкращі суперники зараз в UFC,

– сказав Ніксік.

Нагадаємо, що Френсіс Нганну залишив в UFC у 2023 році. Останній бій ексчемпіона організації був проти Сіріла Гейна, який завершився перемогою для камерунця.

Цікаво, що на бій з Нганну з'явився один претендент. Джон Джонс висловив бажання зустрітись з Френсісом в октагоні.