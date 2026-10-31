"Он на несколько уровней выше": непобедимый боксер дал прогноз на бой Канело – Мбилли

Чемпион мира по версиям WBA и WBO Давид Бенавидес оценил перспективы поединка между Саулем Альваресом и Кристианом Мбилли. По мнению непобежденного американца, Канело имеет все шансы одержать уверенную победу над действующим чемпионом WBC во втором среднем весе.

Он подчеркнул, что стиль Мбилли подходит мексиканскому боксеру. Своим мнением он поделился в интервью DAZN Boxing.

Бенавидес прогнозирует легкую победу Канело над Мбилли в Эр-Рияде

Поединок состоится в субботу, 31 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в рамках большого боксерского шоу под названием "Мексика против мира".

Думаю, Канело легко с ним разберется. Он – великолепный боксер, который на несколько уровней выше Мбилли. Я не хочу пренебрегать Кристианом, но не считаю, что он находится на уровне Канело. Мбилли любит драться в ближнем бою, сводя технику к минимуму. Он уязвим для ударов по корпусу и комбинаций,

– заявил Бенавидес.

Для Альвареса этот поединок станет первым выходом на ринг после поражения единогласным решением судей от Теренса Кроуфорда в сентябре 2025 года, в результате которого мексиканец лишился статуса абсолютного чемпиона.

Примечательно, что перед этим возвращением Канело частично и готовился в тренировочном лагере украинского боксера Александра Усика.

В свою очередь, его соперник, непобедимый французский боксер Мбилли, попытается защитить свой пояс WBC.

Главное о трансляции и времени начала

Официальным транслятором боксерского вечера во всем мире станет стриминговый сервис DAZN, который будет показывать поединки по системе Pay-Per-View (PPV).

Основная программа шоу начнется 31 октября в 20:00 по киевскому времени, тогда как выход Альвареса и Мбилли на ринг ожидается ближе к полуночи – ориентировочно не раньше 00:30 в ночь на 1 ноября по киевскому времени.