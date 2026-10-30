Звезда бокса честно ответил, как относится к Усику

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По его словам, он решил провести провести тренировочный лагерь на базе Усика в испанской Гандии, чтобы адаптироваться к часовому поясу. Об этом сообщает Boxing Arabia.

Канело рассказал о совместных тренировках с Усиком

Во время подготовки команда украинца присоединилась к тренировочному процессу и помогала наставнику Альвареса Эдди Рейносо.

"Мы всегда общаемся друг с другом. Мы хорошо относимся друг к другу. Я хотел приехать и потренироваться в этом зале, чтобы адаптироваться к часовому поясу. Его команда начала помогать мне с тренировочным процессом, помогать Эдди, моему тренеру: подсказывали, что нужно делать. Например: "Тебе нужно наносить больше ударов" или "Сделай вот это". Мы работали вместе и проделали очень хорошую работу", – рассказал Канело.

Следующий поединок Альвареса, состоится 31 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Его соперником станет непобедимый француз Кристиан Мбилли, обладающий титулом чемпиона мира по версии WBC во втором среднем весе. Именно этот пояс будет поставлен на кон.

Для Канело предстоящий бой станет возможностью вернуться на чемпионский уровень после поражения от американца Теренса Кроуфорда в сентябре 2025 года. Тогда мексиканец уступил единогласным решением судей и лишился статуса абсолютного чемпиона мира.

Всего за профессиональную карьеру Альварес потерпел три поражения. Помимо Кроуфорда, он проигрывал Флойду Мейвезеру в 2013 году и Дмитрию Биволу в 2022-м.

Интересно, что Усик также лично посетит поединок, чтобы вживую поддержать мексиканца в важном противостоянии с Мбилли.