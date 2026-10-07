Бывший абсолютный чемпион мира во втором среднем весе признался, что уже осуществил практически все свои спортивные мечты. Об этом боксер рассказал в интервью The Ring.

Канело: "Еще 4-5 боев – и будет достаточно"

Несмотря на отличную физическую форму, 36-летний боксер активно задумывается о жизни за пределами ринга.

"Честно говоря, я чувствую себя прекрасно. Учитывая мои ощущения и физическое состояние, я мог бы боксировать еще долго. Но у меня есть и другие цели за пределами ринга. Считаю, что в боксе я достиг всего. Больше мне здесь стремиться особо не к чему. Но я все еще получаю кайф от самого процесса. Если бы все зависело только от меня, я бы никогда не остановился. Но я думаю, что еще четыре или пять боев – и этого будет достаточно. Я уже сделал в боксе все, что должен был. Я достиг даже большего, чем мог себе представить", – заявил Альварес.

Подготовка в лагере Усика и следующий бой

Интересно, что к своим ближайшим поединкам мексиканская звезда готовится в особой атмосфере. Сейчас он находится в тренировочном лагере украинского спортсмена Усика, расположенном в городе Гандия (провинция Валенсия, Испания).

Свой следующий шаг на ринге Канело сделает уже 31 октября. Его соперником станет непобедимый Кристиан Мбилли, а сам поединок пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону противостояния будет стоять престижный чемпионский титул WBC.

Для Канело этот бой – шанс реабилитироваться перед фанатами, ведь в своем последнем поединке в сентябре 2025 года он уступил Теренсу Кроуфорду единогласным решением судей. Его будущий соперник Мбилли тогда же сыграл вничью с Лестером Мартинесом.