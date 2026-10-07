Канело, тренирующийся в лагере Усика, заговорил о завершении карьеры

Сауль Альварес, который сейчас тренируется в лагере Александра Усика, рассказал о своих планах относительно завершения карьеры. Знаменитый мексиканец намерен провести еще несколько боев, после чего окончательно покинуть профессиональный ринг.

Бывший абсолютный чемпион мира во втором среднем весе признался, что уже осуществил практически все свои спортивные мечты. Об этом боксер рассказал в интервью The Ring.

Канело: "Еще 4-5 боев – и будет достаточно"

Несмотря на отличную физическую форму, 36-летний боксер активно задумывается о жизни за пределами ринга.

"Честно говоря, я чувствую себя прекрасно. Учитывая мои ощущения и физическое состояние, я мог бы боксировать еще долго. Но у меня есть и другие цели за пределами ринга. Считаю, что в боксе я достиг всего. Больше мне здесь стремиться особо не к чему. Но я все еще получаю кайф от самого процесса. Если бы все зависело только от меня, я бы никогда не остановился. Но я думаю, что еще четыре или пять боев – и этого будет достаточно. Я уже сделал в боксе все, что должен был. Я достиг даже большего, чем мог себе представить", – заявил Альварес.

Подготовка в лагере Усика и следующий бой

Интересно, что к своим ближайшим поединкам мексиканская звезда готовится в особой атмосфере. Сейчас он находится в тренировочном лагере украинского спортсмена Усика, расположенном в городе Гандия (провинция Валенсия, Испания).

Свой следующий шаг на ринге Канело сделает уже 31 октября. Его соперником станет непобедимый Кристиан Мбилли, а сам поединок пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону противостояния будет стоять престижный чемпионский титул WBC.

Для Канело этот бой – шанс реабилитироваться перед фанатами, ведь в своем последнем поединке в сентябре 2025 года он уступил Теренсу Кроуфорду единогласным решением судей. Его будущий соперник Мбилли тогда же сыграл вничью с Лестером Мартинесом.