Звездный украинский боксер может подраться за чемпионский титул

Украинский боксер Карен Чухаджян может получить третью попытку стать чемпионом мира. Спортсмен проведет так называемый элиминатор за пояс IBF в полусреднем весе.

Международная боксерская федерация (IBF) санкционировала бой украинца как финальный элиминатор за право отбоксировать за пояс чемпиона мира. Об этом сообщает LuckyPunch.

Что известно о следующем бое Чухаджяна?

Согласно решению IBF, украинец и 27-летний ирландец Пэдди Донован встретятся, чтобы определить официального претендента на титул. Дата и место дуэли пока неизвестны.

Отметим, что предыдущий бой Карена Чухаджяна состоялся в октябре 2025 года. По данным BoxRec, 29-летний украинец во втором раунде нокаутировал аргентинца Хоэля Маркоса Мафауада.

Нокаут в предыдущем бою Чухаджяна: смотрите видео

Кто является чемпионом IBF?

Действующим чемпионом мира IBF в полусреднем весе является Льюис Крокер, которому Донован проиграл два прошлых боя. Последний из них был как раз за вакантный пояс чемпиона мира.

Стоит добавить, что украинец уже предпринимал две попытки завоевать пояс IBF – сначала временный, а впоследствии и полноценный. Оба раза Чухаджян боксировал с американцем Джароном Эннисом, но уступил.

Впрочем, Карен стал всего вторым боксером, который прошел с американцем всю дистанцию поединка, и первым, кто сделал это дважды.

Какой рекорд у Чухаджяна?