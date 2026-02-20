Міжнародна боксерська федерація (IBF) санкціонувала бій українця як фінальний елімінатор за право відбоксувати за пояс чемпіона світу. Про це повідомляє LuckyPunch.

Що відомо про наступний бій Чухаджяна?

Згідно з рішенням IBF, українець та 27-річний ірландець Педді Донован зустрінуться, щоб визначити офіційного претендента на титул. Дата та місце дуелі наразі невідомі.

Зазначимо, що попередній бій Карена Чухаджяна відбувся у жовтні 2025 року. За даними BoxRec, 29-річний українець у другому раунді нокаутував аргентинця Хоеля Маркоса Мафауада.

Хто є чемпіоном IBF?

Чинним чемпіоном світу IBF у напівсередній вазі є Льюїс Крокер, якому Донован програв два минулі бої. Останній з них був якраз за вакантний пояс чемпіона світу.

Варто додати, що українець вже робив дві спроби завоювати пояс IBF – спочатку тимчасовий, а згодом і повноцінний. Обидва рази Чухаджян боксував з американцем Джароном Еннісом, але поступився.

Утім, Карен став всього другим боксером, який пройшов з американцем всю дистанцію поєдинку, і першим, хто зробив це двічі.

Який рекорд у Чухаджяна?