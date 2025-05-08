В команде Александра Усика отреагировали на подобные угрозы со стороны команды Даниэля Дюбуа. Ответ на такие заявления публично сделал катмен украинского чемпиона Рас Анбер, пишет 24 Канал со ссылкой на Twelfth and Final Round.

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Реакция катмена Усика на заявления команды Дюбуа

Анбер разнес заявления команды чемпиона мира по версии IBF и назвал их слова трусливыми.

"Я ненавижу, когда тренер или менеджер говорят разное дерьмо непосредственно боксеру. Я думаю, что это одна из самых трусливых вещей, которые вы можете сделать. Вы можете сказать, какой ваш боец замечательный, но когда вы начинаете разговаривать с соперником и атаковать его, когда мы все знаем, что после гонга ваш боксер упадет – это не для меня", – сказал Рас Анбер.

Катмен Усика обратился к команде Дюбуа, попросив больше так не разговаривать с Александром. Также Анбер заявил, что Дюбуа снова потерпит поражение.

Хорошо, если вы не хотите уважать моего бойца, хорошо. Вы не должны. Мы все знаем, что вы просто говорите это, чтобы раскрутить своего боксера, что вы пытаетесь поддержать своего парня – хорошо. Но не разговаривайте так с бойцом, потому что ваш парень упадет сразу после гонга,

– добавил Анбер.

Напомним, что первая встреча между боксерами закончилась победой Усика техническим нокаутом в 9-м раунде. Также в этом поединке был удар ниже пояса в 5-м раунде от Дюбуа.

Уже 19 июля 2025 года Усик и Дюбуа сойдутся в реванше на лондонском стадионе "Уэмбли". На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Накануне боксеры уже провели две дуэли взглядов, на первой из которых Даниэль толкнул Александра, и пресс-конференцию.