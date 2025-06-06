Известный промоутер раскрыл имя преемника Василия Ломаченко

Василий Ломаченко 5 июня 2025 года официально объявил о завершении карьеры боксера. Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум отреагировал на решение украинского боксера и назвал его заместителя.

Авторитетный промоутер назвал боксера, который возьмет на себя роль преемника Василия Ломаченко в его организации. Речь идет о Кейшоне Дэвисе, информирует 24 Канал со ссылкой на FightHype.com.

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Кто заменит Ломаченко

Боб Арум выбрал обидчика другого украинца Дениса Беринчика.

Один из моих замечательных бойцов, Василий Ломаченко, сегодня (5 июня – 24 Канал) ушел на пенсию, и его преемником станет Кейшон. Поэтому я с нетерпением буду ждать следующие несколько лет,

– сказал Боб Арум.

К слову. Василий Ломаченко закончил карьеру на статистике в 21 проведенный бой в профессионалах – 18 побед (12 – нокаутом) при 3-х поражениях.

Напомним, что 14 февраля 2025 года Дэвис вышел в ринг против Беринчика и легко уничтожил Дениса. Кейшон оформил досрочную победу в 4-м раунде и отобрал у украинца титул чемпиона мира по версии WBO в легком весе. Эта победа стала для Кейшона 13-й в 14-ти проведенных поединках в профессионалах (9 – нокаутом). Также один поединок был засчитан таким, что не состоялся.

Американский боксер не ожидал, что ему так легко удастся победить в противостоянии против до сих пор непобедимого Беринчика.

С тех пор 26-летний Дэвис больше не выходил в профи-ринг.