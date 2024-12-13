Украинский чемпион мира WBO в легком весе может выйти в ринг против Кейшона Дэвиса из США. Американец недавно бросил вызов Денису Беринчику, который выходит его мужественно принял, пишет 24 Канал со ссылкой на журналиста Майка Коппинджера.

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Кто станет новым соперником Беринчика

По информации представителя СМИ, стороны уже находятся на финальной стадии переговоров. Уже даже известна возможная дата поединка. Бой Беринчик – Дэвис может состояться уже 14 февраля на "Мэдисон-сквер-гарден", что в Нью-Йорке (США). У 25-летнего Кейшона будет преимущество родных трибун.

Для Дэвиса бой против украинского чемпиона будет памятным. Это будет первый титульный бой в карьере американского боксера.

Интересно! Недавно появилась информация, что Беринчик подерется против Сэма Ноукса в андеркарде реванша Усик – Фьюри. Однако промоутер украинца Александр Красюк опроверг эту информацию, назвав ее "чьей-то ошибкой".

Напомним, что Беринчик в последний раз выходил в ринг 19 мая этого 2024-го года. В том 12-раундовом поединке Денис одержал победу по раздельному решению судей над мексиканцем Эмануэлем Наваретте и стал чемпионом мира по версии WBO.

Кейшон Дэвис в своем последнем бою, который состоялся в ноябре, победил Густаво Лемоса техническим нокаутом.