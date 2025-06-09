Обидчик Беринчика попал в скандал: на место событий вызвали полицию
- Кейшон Дэвис попал в скандал после вечера бокса в Норфолке, где его брат Келвин проиграл Нахиру Олбрайту.
- Кейшон должен был драться против Эдвина Де Лос Сантоса, но бой был отменен из-за превышения весового лимита.
Недавно состоялся грандиозный вечер бокса в Норфолке. Кейшон Дэвис попал в центр скандала после завершения спортивного шоу.
В одном из поединков дрался Келвин Дэвис. Брат Кейшона потерпел поражение в бою против Нахира Олбрайта, сообщает 24 канал со ссылкой EverythingBoxing.
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Что натворил Дэвис
Нахир Олбрайт заявил, что после поединка на него напали братья Келвина – Кейшон и Кеон, который свой поединок выиграл.
На место инцидента вызвали правоохранителей, а Кейшон Дэвис под охраной покинул арену. Теперь звездному боксеру грозит дисквалификация.
Братья Дэвисы напали на Олбрайта: смотрите видео
Напомним, что Кейшон Дэвис в минувшие выходные должен был драться против Эдвина Де Лос Сантоса. Однако бой американского боксера был отменен, ведь он не уложился в весовой лимит.
Интересно, что Кейшон Дэвис лично пересекался с Нахиром Олбрайтом. Однако бой признали таким, что не состоялся, ведь у американца, который выиграл единогласным решением судей нашли марихуану в организме.