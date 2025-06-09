В одному з поєдинків бився Келвін Девіс. Брат Кейшона зазнав поразки у бою проти Нахіра Олбрайта, повідомляє 24 канал із посиланням EverythingBoxing.

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Що накоїв Девіс

Нахір Олбрайт заявив, що після поєдинку на нього напали брати Келвіна – Кейшон і Кеон, який свій поєдинок виграв.

На місце інциденту викликали правоохоронців, а Кейшон Девіс під охороною покинув арену. Тепер зірковому боксеру загрожує дискваліфікація.

Брати Девіси напали на Олбрайта: дивіться відео

Нагадаємо, що Кейшон Девіс минулими вихідними мав битись проти Едвіна Де Лос Сантоса. Проте бій американського боксера було скасовано, адже він не вклався у ваговий ліміт.

Цікаво, що Кейшон Девіс особисто перетинався з Нахіром Олбрайтом. Проте бій визнали таким, що не відбувся, адже у американця, який виграв одноголосним рішення суддів знайли марихуану в організмі.