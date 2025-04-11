Эпатажный обидчик Беринчика проведет защиту титула: кто стал соперником
- Кейшон Дэвис проведет защиту титула против Эдвина Де Лос Сантоса в Норфолке, США.
- Де Лос Сантос ранее проиграл чемпиону мира WBC Шакуру Стивенсону в ноябре 2023 года.
Одиозный Кейшон Дэвис проведет защиту титула после победы над Денисом Беринчиком. Бой американского боксера состоится летом 2025 года.
Эпатажный Дэвис будет драться против Эдвина Де Лос Сантоса. Хотя ранее в социальных сетях доминиканец написал, что бой с Кейшоном сорвался, сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.
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Когда состоится бой
Поединок между Кейшоном Дэвисом и Эдвином Де Лос Сантосом состоится в Норфолке, США. Проведение боя запланировано на 7 июня этого года.
Для Кейшона Дэвиса защита титула WBO станет первой с февраля 2025 года. Тогда американский боксер отобрал чемпионский пояс у Дениса Беринчика.
К слову. Кейшон Дэвис провел в профессиональном ринге 13 боев. Американский боксер не потерпел ни одного поражения.
Эдвин Де Лос Сантос будет драться впервые за полтора года. В ноябре 2023 года уступил единогласным решением судей чемпиону мира WBC Шакуру Стивенсону.