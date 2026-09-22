Известный тренер назвал боксера, который устроил Кличко самый тяжелый бой после Льюиса

Известный тренер Дон Чарльз поделился подробностями легендарного боя 2012 года между украинским боксером Виталием Кличко и британцем Дереком Чисорой. По словам специалиста, Кличко проявил немалое благородство еще на этапе, предусматривавшем подписание контракта.

В интервью ютуб-каналу Shizzio Чарльз отметил мужество и честь украинца, а также рассказал о малоизвестных деталях той драматической истории. Кличко в свое время публично заявил о готовности встретиться с победителем поединка между Чисорой и Робертом Хелениусом.

Об одном из самых тяжелых боев Кличко

Несмотря на то, что судьи скандально присудили победу Хелениусу, Кличко-старший настоял на поединке именно с британцем.

Люди начали критиковать Виталия: "Почему вы не будете драться с победителем? Вы же обещали!". А он ответил: "Я буду драться с победителем, потому что на самом деле этот бой выиграл Чисора". Это все задокументировано. Именно поэтому он и вышел на Дерека,

– заявил Чарльз.

Перед поединком в Мюнхене большинство экспертов предсказывали Чисоре быстрое поражение и нокаут в первых двух раундах, ведь на тот момент Кличко-старший буквально "разгромил всех подряд". Однако британец сумел удивить весь мир.

"На мой взгляд, Дерек устроил Виталию самый тяжелый бой после Леннокса Льюиса. Это был очень тяжелый поединок на 12 раундов. Никто и никогда не взял у Виталия раунды – он не проигрывал их даже на спаррингах! А в Германии Дереку отдали четыре раунда. В конце 12-го раунда Виталий буквально упал от истощения – его брат Владимир поддерживал его, и он просто обмяк у него на плече. Он был полностью измотан", – вспомнил тренер.

Наставник также признал тактическую ошибку своей команды, которая помешала им совершить главную сенсацию в истории супертяжелого веса. По плану Чарльза, Чисора должен был включить максимальный прессинг с седьмого раунда, когда украинец начал уставать, однако из-за недостатка опыта британская команда задержалась и начала давить слишком поздно.

Напомним, поединок Виталия Кличко против Дерека Чисоры состоялся 19 февраля 2012 года в Мюнхене и завершился победой украинца единогласным решением судей (119 – 111, 118 – 110, 118 – 110). За всю свою профессиональную карьеру Кличко-старший ни разу не побывал в нокдауне или нокауте, а свой последний бой провел в сентябре 2012 года против Мануэля Чарра.