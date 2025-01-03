Фьюри готов дать реванш Кличко при одном условии

Любители бокса могут в будущем увидеть реванш между Тайсоном Фьюри и Владимиром Кличко. Британский боксер готов дать еще один шанс легенде бокса.

Однако "Цыганский король" проведет реванш против Кличко-младшего только при одном условии. Тайсон Фьюри выйдет в один ринг против Владимира Кличко, если его бой против Энтони Джошуа не состоится, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing Scene.

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При каком условии состоится реванш Кличко – Фьюри

Интересно, что сам Эй Джей уже публично объявил о своих планах на новый 2025-й год. Джошуа хочет стать трехкратным чемпионом мира и провести бой против Тайсона Фьюри. Однако одна из целей может не воплотиться в реальность.

По информации издания, Энтони может повесить перчатки на гвоздь, что сорвет поединок против "Цыганского короля".

В бою против "Доктора Стального Молота" заинтересован не только Фьюри. Владимир Кличко хочет вернуться в ринг ради звания старейшего чемпиона мира, хотя Тайсон не владеет ни одним титулом. Поэтому экс-боксеру из Украины нужно для осуществления мечты искать другого соперника с чемпионским поясом.

Также в реванше Фьюри – Кличко заинтересован руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх.

К слову. Первый бой между Владимиром Кличко и Тайсоном Фьюри состоялся 28 ноября 2015-го года. На кону стояли титулы чемпиона WBA (Super), WBO, IBF, IBO и The Ring в тяжелом весе, принадлежавшие украинцу. В 12-раундовом поединке в немецком Дюссельдорфе единогласную победу отдали британцу, а Кличко-младший потерял все свои пояса.

Владимир Кличко хочет побить рекорд Джорджа Формана, который в 45 лет получил чемпионский титул.