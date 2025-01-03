Кличко-младший хочет стать самым возрастным чемпионом мира. В марте 2024-го года Владимиру Кличко исполнилось уже 48 лет, поэтому украинец может переплюнуть данный рекорд аж на три года. На момент этого рекорда Джорджу Форману было 45 лет.

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Кличко заговорил о победе над Фьюри

На фоне всех этих слухов Кличко предположил, смог бы в нынешней форме победить Тайсона Фьюри в реванше, информирует 24 Канал со ссылкой на Fight Hub TV.

Считаю ли я, что смогу сейчас победить Тайсона Фьюри? Конечно,

– ответил Кличко-младший.

Справка. 28 ноября 2015-го года Владимир Кличко выходил в ринг против Тайсона Фьюри. Бой в немецком Дюссельдорфе длился все 12 раундов, а победителя встречи определяли судьи. Все трое единогласно отдали победу британцу – дважды 115-112 и 116-111. Украинец потерял все свои пояса.

После боя против Фьюри Кличко-младший провел лишь один поединок против Энтони Джошуа, в котором тоже проиграл и потерял вакантные титулы WBA и IBO. После чего объявил об окончании карьеры.

Интересно, что Фьюри не владеет ни одним титулом, поэтому бой против него не принесет "Доктору Стальному Молоту" никакого чемпионского пояса. Тайсон же не против тоже во второй раз выйти на ринг против Кличко-младшего.