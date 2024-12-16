Чтобы это сделать Владимиру Кличко нужно не только вернуться на ринг, провести титульный бой, но и победить в нем соперника. Тогда "Доктору Стальной молот" удастся переплюнуть действующий рекорд, который принадлежит Джорджу Форману.

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Фьюри подумает над идеей реванша

Американский боксер стал самым возрастным чемпионом мира в возрасте 45 лет. Кличко-младшему сейчас уже исполнилось 48 лет.

Поговаривают, что Владимир Кличко в случае возвращения может подраться с Тайсоном Фьюри, у которого впереди еще реванш с Александром Усиком 21 декабря в Эр-Рияде.

Это мог бы быть замечательный реванш для Кличко-младшего, который осенью 2015-го года проиграл Фьюри по единогласному решению судей, потеряв все свои пояса. В Саудовской Аравии уже задумываются над организацией этого легендарного реванша.

Сам "Цыганский король" тоже не против снова выйти в ринг против Владимира. Тайсон в присущем для себя стиле назвал Кличко "дедушкой", которого он 100-процентно побьет, сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Chris Mannix.

Я рассмотрю вопрос боя с Кличко в следующем году. Когда я побью Усика и они захотят заплатить мне, чтобы я побил 50-летнего дедушку Кличко – то я полностью за. У меня еще не большой пробег, мне всего лишь 36 лет,

– заявил Фьюри.

Также Фьюри заверил, что Кличко может вернуться в ринг не ради рекорда, а исключительно денег.