Аби це зробити Володимиру Кличку потрібно не лише повернутись на ринг, провести титульний бій, а й перемогти у ньому суперника. Тоді "Доктору Сталевий молот" вдасться переплюнути чинний рекорд, який належить Джорджу Форману.

До теми Звинуватив у брехні: Ф'юрі зухвало відреагував на можливе повернення Кличка заради рекорду

Ф'юрі подумає над ідею реваншу

Американський боксер став найстаршим чемпіоном світу у віці 45 років. Кличку-молодшому наразі вже виповнилось 48 років.

Подейкують, що Володимир Кличко у випадку повернення може побитись із Тайсоном Ф'юрі, у якого попереду ще реванш із Олександром Усиком 21 грудня в Ер-Ріяді.

Це міг би бути чудовий реванш для Кличка-молодшого, який восени 2015-го року програв Ф'юрі за одноголосним рішенням суддів, втративши усі свої пояси. У Саудівській Аравії вже задумуються над організацією цього легендарного реваншу.

Сам "Циганський король" теж не проти знову вийти у ринг проти Володимира. Тайсон у притаманному для себе стилі назвав Кличка "дідусем", якого він 100-відсотково поб'є, повідомляє 24 Канал із посиланням на ютуб-канал Chris Mannix.

Я розгляну питання бою з Кличком у наступному році. Коли я поб'ю Усика і вони захочуть заплатити мені, щоб я побив 50-річного дідуся Кличка – то я повністю за. У мене ще не великий пробіг, мені всього лише 36 років,

– заявив Ф'юрі.

Також Ф'юрі запевнив, що Кличко може повернутись у ринг не заради рекорду, а виключно грошей.