Известный тренер спрогнозировал победителя легендарного боя Кличко – Тайсон

Болельщики бокса уже увидели возвращение Майка Тайсона в ринг, а в будущем могут еще и насладиться камбэком у Владимира Кличко. Украинец одержим желанием стать старейшим чемпионом мира, переплюнув рекорд Джорджа Формана.

На фоне этих слухов легендарный тренер Фредди Роуч сделал предположение, кто бы торжествовал в бою между Владимиром Кличко и Майком Тайсоном. Коуч заверил, что этот поединок был бы очень тяжелым для обоих боксеров, сообщает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

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Роуч выбрал между Кличко и Тайсоном

Американский наставник отметил бывшего украинского боксера, но поставил ставку на "Железного Майка". Отметим, что в прошлом Фредди Роучу посчастливилось поработать с обеими легендами бокса.

Это был бы тяжелый бой. Владимир очень хороший боец, имел очень хороший удар. Я тренировал обоих парней. Мне придется выбрать все-таки Майка, потому что он лучше Кличко,

– заявил Роуч.

Напомним, что Майк Тайсон вернулся в ринг с поражения от боксера-блогера Джейка Пола. 8-раундовый поединок состоялся в середине ноября 2024-го года и закончился поражением "Железного Майка", который имел неплохой вид на старте встречи.

Владимир Кличко сейчас помогает Украине, которая продолжает страдать от войны против России, за пределами ринга. Однако слухи о вероятном возвращении Кличко-младшего в ринг не угасают. Владимиру уже стукнуло 48 лет, поэтому многие в мире бокса не верят, что украинец сможет вернуться и побить рекорд Джорджа Формана.