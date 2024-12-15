Александр Усик выбрал лучших боксеров в 7-раундовом опросе. В трех раундах победу одержал его бывший соперник Энтони Джошуа. Украинец дважды дрался с Эй Джей и дважды побеждал британца, пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

Интересно Леннокс Льюис неожиданно изменил прогноз на реванш Усик – Фьюри

Кто вышел победителем из опроса Усика

Несмотря на это Джошуа трижды победил оппонентов в опросе Усика. Александр сделал свой выбор в пользу Энтони в дуэлях против легендарного Майка Тайсона, Деонтея Уайлдера и Даниэля Дюбуа. Последнего тоже Усик побеждал в августе 2023-го года.

А вот в четвертом раунде Джошуа вылетел из опроса. Усик выбрал из дуэли Джошуа – Холифилд уже Эвандера. По мнению Александра Усика, бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях победил бы не только Джошуа, но и Виталия Кличко, Джо Фрейзера и даже Леннокса Льюиса, которому проиграл в 1999 году.

Справка. Летом 1999-го года Леннокс Льюис и Эвандер Холифилд сошлись в бою, на кону которого стояли пояса WBC, WBA и IBF. Первая встреча закончилась вничью, поэтому был организован реванш. Во втором бою судьи отдали победу Ленноксу Льюису.

Ранее Эвандер Холифилд дал совет Фьюри, чего нужно больше использовать в бою против Усика. Легендарный боксер посоветовал Тайсону больше работать джебом, который может принести победу в реванше. Второй бой Усик – Фьюри состоится 21 декабря 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).