В первом поединке Александр Усик одержал победу по раздельному решению судей. Поэтому Тайсон Фьюри серьезно настроен на реванш и даже говорит о нокауте для украинца.

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Назвал боксера, который должен победить в реванше

Накануне боя легендарный Леннокс Льюис дал свой новый прогноз на реванш Усик – Фьюри. Бывший абсолютный чемпион мира изменил своего фаворита встречи, пишет 24 Канал со ссылкой на BoxNation.

После их первого боя я пересмотрел свой поединок с Холифилдом и подумал, в чем разница между этими противостояниями. А разница в том, что просто один боксер был гораздо серьезнее другого. Сейчас Тайсон должен победить в реванше. Он выйдет на бой более сфокусированным, серьезным и наберет куда больше веса,

– сказал Льюис.

Следует отметить, что Леннокс Льюис побывал в тренировочном лагере Александра Усика. Также перед реваншем Льюис назвал самое слабое место украинца, что стало подсказкой для "Цыганского короля".

Справка. В Украине реванш Усик – Фьюри можно будет посмотреть в ночь с 21-го на 22-е декабря на платформе MEGOGO.

Напомним, что Усик и Фьюри уже прибыли в Эр-Рияд, где состоится вечер бокса.