Украинский экс-чемпион мира анонсировал возвращение в ринг: известна дата боя

Бывший чемпион мира по версии WBC Александр Гвоздик вскоре снова порадует болельщиков своим боксом. Уже весной 2025-го года бронзовый олимпийский чемпион вернется в ринг.

37-летний украинский боксер проведет бой 19 апреля 2025 года. Александр Гвоздик планирует подраться в рамках вечера бокса от Golden Boy Promotions, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.

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Когда Гвоздик проведет бой

Для бывшего чемпиона мира этот поединок станет 23-м в профессионалах. За спиной Гвоздика 20 побед (16 – нокаутом) и два поражения (от Артура Бетербиева и Дэвида Бенавидеса).

Пока неизвестно имя следующего соперника Гвоздика.

Ранее в комментарии украинец заявлял, что ставит перед собой только самые высокие цели и хочет драться с лучшими. Среди желаемых соперников Гвоздик назвал сразу несколько имен: Дмитрия Бивола, Артура Бетербиева и Каллума Смита.

Теперь есть Каллум Смит, который стал временным чемпионом. Бой Смита против Буатси был замечательным матчапом. Оба боксера показали хорошее шоу для фанатов. Я готов, я здесь. Я могу конкурировать на том же уровне и хотел бы биться с Каллумом Смитом. Это мог бы быть поединок мечты, и я хотел бы его провести. Это было бы идеально. Я открыт ко всем вызовам,

– заявил Гвоздик.

Последний раз украинец выходил в ринг 15 июня 2024-го года, когда по единогласному решению судей проиграл американцу Дэвиду Бенавидесу. На кону боя стоял вакантный титул временного чемпиона WBC в полутяжелом весе, который достался Бенавидесу.