Нидерландский кикбоксер признался, что пережил во время тренировок с командой Усика

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Там он смог поработать со специалистами украинского боксера, отточить свои навыки и поближе познакомиться с тренерским штабом. Об этом Оверим рассказал на своем ютуб-канале.

Оверим рассказал о тренировках с командой Усика

Также спортсмен отметил, что серьезно настроен на возвращение и чувствует значительный прогресс в физической подготовке.

Мы присоединились к команде Усика, провели там тренировочный лагерь – нас приняли в команду. Прекрасно поработали, я буквально сиял. Я учился, осваивал новые вещи, знакомился с командой. К тому же там был Джошуа – это было просто супер– рассказал Оверим.

В частности, в феврале он вместе с командой бегал полумарафоны, что помогло проверить выносливость организма.

Я готовлюсь к возвращению. Физически я стал намного сильнее. В феврале мы бегали полумарафоны – это было замечательно. Это придало уверенности и помогло в подготовке, позволив проверить, выдержит ли организм. И он выдерживает– поделился боец.

После завершения сборов с командой Усика Оверим был вынужден сделать паузу в тренировках из-за накопившейся усталости. По его словам, до этого команда работала без перерыва в течение шести месяцев. В то же время спортсмен подчеркнул, что его мотивация остается высокой.

Кто еще тренировался в лагере Усика

Тренировочная база Усика в испанской Гандии, недалеко от Валенсии, регулярно принимает известных представителей мирового бокса и единоборств.

В частности, на этой базе к поединку против Кристиана Мбилли готовился мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес. Также тренировочный процесс в команде Усика проходил бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, который работал под руководством украинского специалиста Егора Голуба.