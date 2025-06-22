Британский боксер одним ударом вырубил соперника в "дерби": брутальное видео

В субботу, 21 июня, состоялся грандиозный вечер бокса в Бирмингеме (Англия). В титульном поединке Кона Уокер дрался против Лиама Тейлора.

На кону противостояния между Уокером и Тейлором стоял титул чемпиона Великобритании. Поединок завершился досрочно в седьмом раунде, сообщает 24 канал.

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Результат боя Уокер – Тейлор

Действующий чемпион Кона Уокер и Лиам Тейлор показали великолепный бой в течение шести раундов. Боксеры устроили зрелищную рубку в ринге, но силы претендента постепенно заканчивались.

В седьмом раунде Кону Уокеру хватило левого хука, чтобы прибить Тейлора. Лиам после точного удара от оппонента упал на канвас. Рефери зафиксировал нокаут и победу действующего чемпиона Великобритании.

Зрелищный нокаут Уокера: смотрите видео

Таким образом Кона Уокер защитил свой титул. Боксер остается чемпионом Великобритании в полусреднем весе.

Напомним, что 21 июня в Саудовской Аравии состоялась 1/8 финала Гран-при WBC. В одном из поединков Цотне Рогава сражался против Виталия Стальченко, бой длился всю дистанцию.