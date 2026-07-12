25 миллионов долларов за 69 секунд: бой МакГрегора установил абсолютный рекорд

Конор МакГрегор 12 июля провел свой первый бой за 5 лет. В Лас-Вегасе ирландская суперзвезда проиграла техническим нокаутом Максу Холлоуэю.

Возвращение Конора вызвало ажиотаж на турнире UFC 329, в результате чего почти все билеты на шоу были распроданы еще до 28 мая. Это позволило реваншу между МакГрегором и Холлоуэем установить новый рекорд кассовых сборов UFC, сообщает Heavy.

Конор вернулся и побил кассовый рекорд

Генеральный директор UFC Дейна Уайт в эфире SportsCenter подтвердил новый рекорд организации по кассовым сборам, который достиг 25 миллионов долларов.

Предыдущий рекорд промоушена принадлежал турниру UFC 306: Riyadh Season Noche UFC, который состоялся в сентябре 2024 года на арене "Сфера" в Лас-Вегасе.

Эффект Конора МакГрегора просто колоссален. Нашим самым большим кассовым сбором до сих пор был результат в "Сфере" – 22 миллиона долларов. На этот раз кассовые сборы превысили эту цифру и составили 25 миллионов долларов, так что его возвращение принесло самый большой кассовый сбор в истории UFC. Город просто кипит,

– сказал Уайт.

Конор МакГрегор – "денежный генератор"

МакГрегор всегда был "денежным генератором" для UFC – из пяти самых кассовых поединков организации за всю историю ирландец участвовал в трех, а также фигурировал в четырех из десяти самых кассовых поединков промоушена за всю историю.

Эти данные не учитывают боксерский поединок МакГрегора против Флойда Мейвезера в 2017 году, который стал поистине грандиозным и принес 55 миллионов долларов. Хотя это был боксерский поединок, а не турнир UFC, Уайт и UFC все равно получили долю от кассовых сборов.

Напомним, бой МакГрегор – Холлоуэй завершился победой американца техническим нокаутом в первом раунде. Поединок был остановлен на 69-й секунде из-за травмы ноги Конора.

Для 37-летнего ирландца это был первый профессиональный бой после пятилетнего перерыва – 11 июля 2021 года на UFC 264 он уступил Дастину Порье техническим нокаутом в первом раунде. Из-за перелома большеберцовой и малоберцовой костей он не смог продолжить поединок после первого раунда.

В 2024 году МакГрегор готовился к бою против Майкла Чендлера, который должен был стать главным событием турнира UFC 303, однако поединок не состоялся из-за травмы ноги ирландца, полученной во время подготовки.

В настоящее время Конор переживает серию из трех поражений подряд. Ранее он дважды проиграл в боях с Порье. Также на счету Конора четыре поражения в последних пяти поединках. Последний раз он побеждал 18 января 2020 года на UFC 246, когда техническим нокаутом в первом раунде одолел Дональда Серроне.