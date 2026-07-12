Повернення Конора спричинило ажіотаж на турнірі UFC 329, внаслідок чого майже всі квитки на шоу були продані ще до 28 травня. Це дозволило реваншу між МакГрегором та Голловеєм встановити новий рекорд касових зборів UFC, повідомляє Heavy.

Конор повернувся і розірвав касу

Генеральний директор UFC Дейна Вайт в ефірі SportsCenter підтвердив новий рекорд організації за касовими зборами, який сягнув 25 мільйонів доларів.

Попередній рекорд промоушена належав турніру UFC 306: Riyadh Season Noche UFC, що відбувся у вересні 2024 року в арені "Сфера" у Лас-Вегасі.

Ефект Конора МакГрегора просто колосальний. Нашим найбільшим касовим збором досі був результат у "Сфері"– 22 мільйони доларів. Цього разу касові збори перевищили цю цифру й склали 25 мільйонів доларів, тож його повернення зібрало найбільший касовий збір в історії UFC. Місто просто вирує,

– сказав Вайт.

Конор МакГрегор – "грошовий генератор"

МакГрегор завжди був "грошовим генератором" для UFC – з п'яти найкасовіших поєдинків організації за всю історію ірландець брав участь у трьох, а також фігурував у чотирьох з десяти найкасовіших поєдинків промоушена за всю історію.

Ці дані не враховують боксерський поєдинок МакГрегора проти Флойда Мейвезера у 2017 році, який став справді грандіозним і приніс 55 мільйонів доларів. Хоча це був боксерський поєдинок, а не турнір UFC, однак Вайт і UFC все одно отримали частку від касових зборів.

Нагадаємо, бій МакГрегор – Голловей завершився перемогою технічним нокаутом американця у першому раунді. Поєдинок було зупинено на 69‑й секунді через травму ноги Конора.

Для 37‑річного ірландця це був перший професійний бій після п'ятирічної паузи – 11 липня 2021 року на UFC 264 він поступився Дастіну Пор'є технічним нокаутом у першому раунді. Через перелом великогомілкової та малогомілкової кісток він не зміг продовжити поєдинок після першого раунду.

У 2024 році МакГрегор готувався до бою проти Майкла Чендлера, який мав очолити турнір UFC 303, однак поєдинок не відбувся через травму ноги ірландця, отриману під час підготовки.

Наразі Конор йде на серії з трьох поразок поспіль. Раніше він двічі програв у боях із Пор'є. Також на рахунку Конора чотири невдачі в останніх п'яти поєдинках. Востаннє він перемагав 18 січня 2020 року на UFC 246, коли технічним нокаутом у першому раунді здолав Дональда Серроне.