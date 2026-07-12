На початку поєдинку з Максом Голловеєм ірландець вирішив здивувати суперника й одразу кинувся вперед із хай-кіком. Він не тільки не влучив, а й травмував опорну праву ногу, повідомляє MMAFighting.

МакГрегор не зміг продовжити бій

Після бою під час пресконференції генеральний директор UFC Дана Вайт розповів про стан МакГрегора. Хоча наразі немає остаточних висновків, Вайт заявив, що в Конора, ймовірно, розрив передньої хрестоподібної зв'язки.

МакГрегор накульгував після бою проти Голловея: дивіться відео

Conor McGregor leaving the arena immediately after #UFC329 pic.twitter.com/59wJ5j64wr — SportsCenter (@SportsCenter) July 12, 2026

"П'ятирічна перерва в цьому виді спорту – це важко. Я очікував щонайменше на запеклу боротьбу протягом одного раунду, або хто знає, на що був здатний Конор у плані витривалості чи чогось іншого після п'ятирічної перерви. Ось так. Ми припускаємо, що це розрив передньої хрестоподібної зв'язки. Я не лікар, але саме це я й подумав, коли побачив це, і лікарі теж так вважають. Ми дізнаємося, коли йому зроблять МРТ", – розповів Вайт.

Раніше МакГрегор зазнавав розриву передньої хрестоподібної зв'язки й досить швидко одужав та повернувся в октагон. Але незабаром Конору виповниться 38 років, і тепер він отримав серйозну травму правого коліна після того, як у 2021 році зламав ліву ногу під час поєдинку проти Дастіна Пор'є.

Очевидно, що Вайт не хотів більше спекулювати щодо травми чи подальших планів МакГрегора, але він сподівається дізнатися більше після того, як ірландська суперзірка пройде обстеження в лікарні.

Доки не буде підтверджено повний обсяг його травм, майбутнє МакГрегора залишається під питанням.

Нагадаємо, після п'ятирічної перерви колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор повернувся в октагон, де зустрівся з ексволодарем титулу BMF у легкій вазі та чемпіоном UFC у напівлегкій вазі Максом Голловеєм.

Бій завершився вже в першому раунді технічним нокаутом на користь Голловея. Поєдинок зупинили на 69-й секунді через травму ноги в ірландця.

Варто згадати, що Конор та Макс уже зустрічалися у серпні 2013 року. Тоді МакГрегор здобув перемогу, але в тому бою серйозно травмував хрестоподібну зв'язку коліна й вибув зі спорту майже на рік.