МакГрегор прислал известной певице фото своего пениса: девушка показала "клубничку" бойца

Одиозный Конор МакГрегор недавно попал в забавную ситуацию. Бывший чемпион UFC ухаживал за известной певицей Азалии Бэнкс.

Ирландский боец ММА прислал звезде шоубизнеса фото интимного характера. Зато Азалия Бэнкс не оценила такой подход к общению от известного спортсмена, сообщает 24 канал.

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Как отреагировала Бэнкс на поступок МакГрегора?

Конор МакГрегор прислал Азалии Бэнкс интимную фотографию. На фото бывший чемпион мира предстал перед зеркалом во весь рост, засветив свой половой орган.

Кроме того, ирландский боец что-то привязал к своему половому органу. МакГрегор даже оставил подпись под фото, которое прислал Бэнкс: "Поднимаю внимание"

МакГрегор прислал фото полового органа Бэнкс / Скриншот из соцсетей певицы

Азалия Бэнкс решила не пропускать ситуацию и опубликовала фото, которое прислал Конор МакГрегор. Певица прокомментировала действия бывшего чемпиона UFC.

Как ты вообще осмелился прислать бабе фотки своего кривого члена, а потом угрожать, чтобы она молчала. Ниггер, ты вообще знаешь, кто я такая? Это харам,

– написала Бэнкс.

Ранее сообщали о том, что Конор МакГрегор может стать новым владельцем Onlyfans – платформа для взрослых. Ирландскому бойцу нужно будет заплатить немалую сумму.