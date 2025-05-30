Новым владельцем платформы для взрослых может стать известный ирландский бывший боец смешанных единоборств Конор МакГрегор. 36-летний спортсмен активно занимается дополнительным заработком вне октагона.

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Конор захватывает мировой рынок

Ведь последний раз МакГрегор выходил в клетку еще в 2021-м году, когда 11 июля проиграл Дастину Пуарье техническим нокаутом из-за остановки врача. Это было второе подряд поражение Конора от этого титулованного соперника. На этом карьера МакГрегора закончилась или остановилась, ведь боец неоднократно посягал на возвращение к боям.

Справка. За спиной Конора МакГрегора 28 поединков, в которых он одержал 22 победы (19 – нокаутом) при 6 поражениях. Последний раз побеждал в карьере ирландец в январе 2020-го, когда одолел американца Дональда Серроне.

Теперь МакГрегор активно занимается своим продвижением в бизнесе. В прошлом году Конор стал одним из совладельцев ассоциации по боксу на голых кулаках Bare Knuckle. Теперь ирландец задумался над покупкой OnlyFans. Сейчас между МакГрегором и нынешним владельцем платформы продолжаются переговоры.

Есть информация, что Конору придется выложить за платформу кругленькую сумму денег – до 2,42 миллиарда долларов. В то же время Конор МакГрегор является самым богатым бойцом, который за свою карьеру заработал 200 миллионов долларов.

Напомним, что ранее ирландский боец получил два вызова на поединки. Американский блогер Олайдже Уильям Олатунджи вызвал на бой Конора, а затем это сделал Томми Фьюри, брат Тайсона Фьюри.