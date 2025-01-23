На вершине рейтинга без всяких неожиданностей. Одиозный ирландский боец Конор МакГрегор не проводит поединки без солидных гонораров, поэтому заработал за свою карьеру больше всего денег. Его состояние составило аж 200 миллионов долларов, информирует 24 Канал со ссылкой на GiveMeSport.

Вот так Усик и Фьюри шокированы: известен гонорар за бой МакГрегора против Пола – сумасшедшая сумма

Прогнозируемая тройка самых богатых бойцов UFC

Свой пока что самый большой гонорар Конор получил за бой против Флойда Мейвезера – 80 миллионов. Однако вскоре Макгрегор может получить космический ценник в размере 250 миллионов за возвращение ради встречи с Логаном Полом.

Интересно. МакГрегор переплюнул заработок непобедимого украинского боксера Александра Усика на 35 миллионов.

Сразу за спиной одиозного ирландца идет Хабиб Нурмагомедов, который в 2020 году попрощался со смешанными единоборствами и закончил карьеру. Его заработок в пять раз меньше, чем у Конора – 40 миллионов долларов. Тройку самых богатых бойцов в истории UFC замыкает канадский спортсмен с французским происхождением Жорж Сен-Пьер – 30 миллионов.

Топ-10 замыкает Майкл Биспинг – 9 миллионов долларов.



Топ-10 самых богатых бойцов в истории UFC / Скриншот с GiveMeSport

Напомним, что Конор МакГрегор получил два вызова на поединки. Сначала к ирландцу обратился с подобным заявлением американский блогер Олайдже Уильям Олатунджи. А потом еще и бросил вызов брат Тайсона Фьюри – Томми Фьюри.