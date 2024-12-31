Сумасшедший гонорар вернет звездного МакГрегора в спорт: о какой космической сумме идет речь

Звездный боец смешанных единоборств Конор МакГрегор близок к возвращению в спорт. Ирландский боец проведет выставочный поединок против боксера-блогера Логана Пола.

Выставочный бой состоится на "Wankhede Stadium" в индийском Мумбаи при поддержке туристического проекта Visit India. Поединок между Конором МакГрегором и Логаном Полом состоится по правилам бокса, сообщает 24 Канал со ссылкой на аккаунт ирландского бойца в соцсети Х.

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Конор МакГрегор возвращается в спорт

Пока неизвестно, когда сторонники одиозного ирландца увидят легендарный камбэк МакГрегора в спорт.

Однако стало известно, сколько заработают бойца за выставочный поединок по боксерским правилам. Местный миллиардер Мукеше Амбани готов заплатить МакГрегору и Полу по 250 миллионов долларов гонорара. Эту информацию подтвердил и Конор.

Справка. Конор МакГрегор в январе и июле 2021-го года дважды проиграл американцу Дастину Порье техническими нокаутами. Летом того года бой МакГрегора и Порье был остановлен врачом. Ведь Конор получил перелом ноги.

Напомним, что в октябре прошлого 2023-го года ирландец заявлял, что хочет вернуться в большой спорт. Однако впоследствии появилась информация, что Конор сможет вернуться в октагон не раньше апреля 2024-го. Теперь видим, что его возвращение оттянулось на еще больший срок.

Логан Пол в последний раз дрался по правилам бокса 14 октября 2023-го года. Тогда американский блогер победил бывшего бойца ММА Диллона Дениса из-за дисквалификации скандального соперника Логана Пола.