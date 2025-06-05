Именитый боксер объявил о завершении карьеры в 29 лет: в чем причина

Косей Танака обратился к болельщикам с трогательным сообщением. Японский боксер заявил, что завершает карьеру в профессиональном ринге.

29-летний боксер отметил, что вынужденно покидает спорт. Японец имеет проблемы со здоровьем, сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм бойца.

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Почему Танака завершил карьеру

Косей Танака сообщил, что завершает карьеру после 11 лет в ринге. Японский боксер поблагодарил всех за поддержку на его пути.

Причиной для завершения карьеры стали многочисленные травмы глаз. Танака рассказал, что у него уже было плохое зрение на два глаза перед защитой титула 14 октября прошлого года.

Я вышел на бой, заранее решив, что сразу после него сделаю операции на оба глаза. Однако сразу после начала боя я потерял зрение на правый глаз, а уже в третьем раунде полностью исчезло даже световое восприятие. Несмотря на плохое состояние левого глаза, я завершил поединок и впоследствии перенес операции на оба глаза. Хотя зрение частично восстановилось, сейчас в правом глазу сильное искажение поля зрения, и я больше не могу фокусироваться обоими глазами одновременно,

– написал Танака.

Японский боксер также рассказал, что он перенес операцию шейной грыжи. Из-за большого количества операций на глазах у него стало слабое зрение. Косей Танака заявил, что он не способен даже к спаррингам, поэтому решил покинуть бокс.

Напомним, что Косей Танака был чемпионом мира по версии WBO. Японский боксер покорил четыре весовые категории: минимальную, первую легчайшую, легчайшую и вторую легчайшую.