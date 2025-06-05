29-річний боксер наголосив, що вимушено покидає спорт. Японець має проблеми зі здоров'ям, повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм бійця.

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Чому Танака завершив кар'єру

Косей Танака повідомив, що завершує кар'єру після 11 років у рингу. Японський боксер подякував усім за підтримку на його шляху.

Причиною для завершення кар'єри стали численні травми очей. Танака розповів, що в нього вже був поганий зір на два ока перед захистом титулу 14 жовтня минулого року.

Я вийшов на бій, заздалегідь вирішивши, що одразу після нього зроблю операції на обидва ока. Однак одразу після початку бою я втратив зір на праве око, а вже в третьому раунді повністю зникло навіть світлове сприйняття. Попри поганий стан лівого ока, я завершив поєдинок і згодом переніс операції на обидва ока. Хоча зір частково відновився, зараз у правому оці сильне спотворення поля зору, і я більше не можу фокусуватися обома очима одночасно,

– написав Танака.

Японський боксер також розповів, що він переніс операцію шийній грижі. Через велику кількість операцій на очах у нього став слабкий зір. Косей Танака заявив, що він не здатен навіть до спарингів, тому вирішив покинути бокс.

Нагадаємо, що Косей Танака був чемпіоном світу за версією WBO. Японський боксер підкорив чотири вагові категорії: мінімальну, першу найлегшу, найлегшу та другу найлегшу.