За декілька місяців до даного поєдинку з'явилась інформація, що бій проти Сауля Альвареса стане прощальним для Теренса Кроуфорда та профі-рингу. Сам американський боксер відреагував на ці чутки, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Ring.

Варте уваги Чемпіон світу, який втік від бою з українцем, дав прогноз на мегафайт Кроуфорд – Альварес

Чи піде Кроуфорд на пенсію

Цікаво, що дану інформацію сповістив відомий боксер Вірджил Ортіс. Сам "Мисливець" не став ні спростовувати, ні підтверджувати. Кроуфорд тримає інтригу.

Хто знає. Побачимо. Це матиме величезне значення для моєї спадщини та кар’єри. Я з нетерпінням цього чекаю,

– заявив Кроуфорд.

Нагадаємо, що на кону бою Кроуфорд – Альварес стоятиме звання абсолютного чемпіона у другій середній вазі. Боксери вже провели дебютну дуель поглядів одразу після переможного бою Канело над Вільямом Скаллом. Ця перемога стала для мексиканця 63-ю на профі-рингу у 67-ми зустрічах (39 – нокаутом) при 2-х поразках та стількох же мирових.

Натомість Кроуфорд має за своєю спиною у професіоналах 41 переможний двобій (31 – нокаутом) при нулі поразок. Востаннє Теренс бився в офіційному бою у серпні 2024-го, коли здолав Ісраїла Мадрімова із Узбекистану. Американець завоював титул чемпіона світу за версією WBA у першій середній вазі.