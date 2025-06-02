27-річний чемпіон світу по двох лініях обрав фаворита майбутнього протистояння. На думку Себастьяна Фундори, перемогу у мегафайті здобуде Сауль Альварес, передає 24 Канал із посиланням на BoxingNews24.

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Прогноз Фундори

Американський боксер не вірить у тріумф Теренса Кроуфорда. Фундора впевнений, що Канело буде комфортніше битись у другій середній вазі, аніж непереможному "Мисливцю".

Я не думаю, що Кроуфорд переможе. Канело комфортніше в другій середній вазі. Він б’ється у цій вазі уже чотири чи п’ять років. Кроуфорд – чудовий боєць, але побачимо. У боксі все може статися,

– відповів Фундора.

Довідка. Мегафайт Кроуфорд – Альварес запланований на 12 вересня 2025 року. Хоча була інформація про перенесення бою на день пізніше – 13 вересня. Однак згодом знову повернули стару дату поєдинку.

Відзначимо, що наразі за спиною Альвареса 67 боїв у професіоналах, у яких він здобув 63 перемоги при 2-х поразках та стількох же мирових. Востаннє Канело виходив у ринг 4 травня 2025 року, коли переміг за одноголосним рішенням суддів Вільяма Скалла. Завдяки цій перемозі мексиканець повернув собі звання абсолютного чемпіона світу.

Водночас Теренс Кроуфорд підходить до очної битви із ідеальною статистикою – 41 переможний бій (31 – нокаутом). У попередньому поєдинку "Мисливець" впевнено переміг представника Узбекистану Ісраїла Мадрімова (3 серпня 2024 року).