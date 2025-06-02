27-летний чемпион мира по двум линиям выбрал фаворита предстоящего противостояния. По мнению Себастьяна Фундоры, победу в мегафайте получит Сауль Альварес, передает 24 Канал со ссылкой на BoxingNews24.

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Прогноз Фундоры

Американский боксер не верит в триумф Теренса Кроуфорда. Фундора уверен, что Канело будет комфортнее драться во втором среднем весе, чем непобедимому "Охотнику".

Я не думаю, что Кроуфорд победит. Канело комфортнее во втором среднем весе. Он дерется в этом весе уже четыре или пять лет. Кроуфорд – замечательный боец, но посмотрим. В боксе все может произойти,

– ответил Фундора.

Справка. Мегафайт Кроуфорд – Альварес запланирован на 12 сентября 2025 года. Хотя была информация о переносе боя на день позже – 13 сентября. Однако впоследствии снова вернули старую дату поединка.

Отметим, что сейчас за спиной Альвареса 67 боев в профессионалах, в которых он одержал 63 победы при 2-х поражениях и стольких же мировых. Последний раз Канело выходил в ринг 4 мая 2025 года, когда победил единогласным решением судей Уильяма Скалла. Благодаря этой победе мексиканец вернул себе звание абсолютного чемпиона мира.

В то же время Теренс Кроуфорд подходит к очной битве с идеальной статистикой – 41 победный бой (31 – нокаутом). В предыдущем поединке "Охотник" уверенно победил представителя Узбекистана Исраила Мадримова (3 августа 2024 года).