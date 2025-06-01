Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе признался, что еще немного времени порадует своими выступлениями поклонников бокса. Сауль Альварес заявил, что определился с возрастом, в котором попрощается с боксерскими перчатками и рингом, информирует 24 Канал со ссылкой на The Ring.

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Когда Альварес уйдет на пенсию

Канело добавил, что еще чувствует в себе силы продолжать выступать на высоком уровне.

Турки Аль аш-Шейх – это тот человек, с которым я точно завершу карьеру. Мое тело в порядке, я могу боксировать еще несколько лет. 37 – это возраст, в котором я хочу уйти из бокса, а не чтобы бокс заставил меня уйти. Мне не нужно делать это ради денег или наследства. Я говорил, что завершу карьеру в 37, и я уверен, что так и будет,

– заявил Альварес.

Отметим, что боксер Вирджил Ортис заявлял, что ближайший бой против Альвареса станет для его соперника Теренса Кроуфорда прощальным в карьере. Канело и "Охотник" сойдутся в ринге 12 сентября текущего 2025 года. Их встречу переносили на 13 сентября, но впоследствии стало известно, что мегафайт таки состоится в старую дату.

Последний раз Альварес выходил в ринг недавно 4 мая этого года, когда победил Уильяма Скалла единогласным решением судей. Благодаря этой победе Канело вернул себе звание абсолютного чемпиона. Сразу после триумфа мексиканец узнал о бое против Теренса. Эта победа стала для Альвареса 63-й на профи-ринге в 67 боях при 2 поражениях и стольких же мировых.

Зато Кроуфорд в своем предыдущем бою одолел узбека Исраила Мадримова (3 августа 2024 года). Непобедимый американец провел в профессионалах 41 поединок – 41 победа (31 – нокаутом).