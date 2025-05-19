Таку шокуюючу інформацію повідомив відомий боксер Вірджил Ортіс в інтерв'ю YSM Sports Media, пише 24 Канал. Американський боксер заговорив про бажання провести бій проти Теренса Кроуфорда, але тверезо розуміє, що організувати його нереально.

Читайте також Чемпіон світу зробив сміливий прогноз на найочікуваніший мегафайт за "абсолют"

Прогноз на шокуюча заява Ортіса про Кроуфорда

Також Ортіс спрогнозував переможця протистояння Альварес – Кроуфорд.

У Кроуфорда неймовірний боксерський IQ, чудові навички. Я дуже хочу цього бою, але він не відбудеться. Після бою з Саулем Альваресом Кроуфорд завершить кар'єру, він мені сам сказав це. Хто переможе у цьому бою? Я думаю Канело,

– відповів Ортіс.

Нагадаємо, що була інформація, що бій Кроуфорд – Альварес переносять на один день – із 12-го на 13-те вересня 2025 року. Але згодом двобій перенесли на попередню дату.

До слова. Востаннє Кроуфорд виходив у ринг на початку серпня минулого року, коли переміг Ісраїла Мадрімова із Узбекистану. Теренс завоював титул чемпіона світу за версією WBA у першій середній вазі.

Перед майбутнім поєдинком "Мисливець" провів у професіоналах 41 переможні бої (31 – нокаутом). У своїй успішній кар'єрі 37-річний американець ще ніколи не програвав суперникам. Вже 12 вересня поточного року у цій статистиці Кроуфорда може нуль поразок змінитись на одиничку. Канело точно зробить усе, аби це організувати.