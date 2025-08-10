В начале августа в японском городе Токио состоялся вечер бокса. боксерский вечер, который имел трагические последствия. Этот турнир стал последним в жизни двух местных боксеров, а еще один находится в коме.

После вечера бокса стало известно о смерти 28-летнего Шигетоши Котари. Японский боксер почти неделю находился в коме после тяжелой черепно-мозговой травмы, которую получу в бою против Ямато Хаты, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.

Читайте также Легенда бокса анонсировал свой следующий бой: когда 46-летний боксер вернется в ринг

Кто умер и находится в коме после вечера бокса в Токио?

Котари провел 12-раундовый поединок, который закончился ничьей. После боя Шигетоши потерял сознание в раздевалке, после чего срочно был доставлен в больницу. К сожалению, выйти из сложного состояния Котари уже не смог. Его сердце остановилось.

Впоследствии стало известно о смерти уже другого участника этого вечера бокса. Речь идет о Хиромасу Уракаву, который также умер от идентичной травмы. 28-летнего Уракаву нокаутировали в 8-м раунде поединка против Йоджи Сайто.

28-летнего Уракаву госпитализировали после поражения нокаутом в восьмом раунде от Йоджи Сайто. Уракава и Котари перенесли операции на мозге, которые не помогли. Оба умерли.

Третий боксер Ямато Хата, который отбоксировал с Котари, оказался после боя в больнице. Хата находится в коме.